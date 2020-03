Covid-19. Governo aprova contratação de médicos aposentados

No final do Conselho de Ministros de quinta-feira à noite Marta Temido garantiu que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai ser reforçado, nas próximas semanas, "com medidas de caráter excecional" para que este consiga responder adequadamente ao aumento da procura por serviços de saúde. Entre elas, a contratação de médicos aposentados.