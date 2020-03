Covid-19. Governo aprova medidas de combate à pandemia

As medidas tomadas pelo executivo foram anunciadas no final da reunião, numa conferência de imprensa em que estiveram presentes os ministros da Educação, da Saúde, do Trabalho, da Segurança Social e da Presidência.



A conferência começou como testemunhou a jornalista Madalena Salema com um aviso do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.