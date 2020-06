Covid-19. Governo aprova plano de estabilização e analisa fim de restrições em Lisboa

Este plano de estabilização para fazer face às consequências económicas e sociais resultantes da pandemia de Covid-19, segundo o primeiro-ministro, vai vigorar até ao final do corrente ano e servirá de base ao orçamento suplementar que o Governo entregará na próxima semana na Assembleia da República.Pelos elementos que até agora foram adiantados por António Costa, o plano de estabilização terá quatro pilares distintos, o primeiro dos quais de base "institucional".Neste, entre outros objetivos, está a. Perante a Comissão Política do PS, no final do mês passado, António Costa disse mesmo que haverá uma espécie de "Simplex SOS".Nodo programa, estão incluídasNeste âmbito, António Costa já fez saber que o atualpara um novo modelo a partir de junho, de forma a "".Na terça-feira, a ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, referiu que o apoio às empresas em "lay-off" que retomarem a atividade será diferenciado em função da quebra de faturação, tendo em vista a direcionar as ajudas públicas "a quem mais precisa".No que concerne ao, o do emprego, António Costa, também perante a Comissão Política do PS, adiantou que seO Plano de Estabilização Económica e Social terá ainda umdestinado ao





Lisboa é uma interrogação







Na reunião do Conselho de Ministros,- uma região que, ao contrário do resto do país, continua a apresentar números elevados no que respeita a novos infestados com covid-19.No debate quinzenal, na quarta-feira, em resposta ao líder parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, o primeiro-ministro admitiu para "breve" o levantamento dessas restrições na região de Lisboa e Vale do Tejo.Por outro lado, em termos geográficos, segundo a mesma fonte, os novos contágios apresentam uma localização algo específica, concentrando-se em freguesias ou, por vezes, em bairros de concelhos como Amadora, Sintra, Loures, Odivelas ou Azambuja.", acrescentou o primeiro-ministro.