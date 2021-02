Covid-19. Governo avisa que desconfinamento não está para breve

António Lacerda Sales garantiu que há prioridades no plano de vacinação, e que no topo da lista estão os maiores de 80 anos e os mais de 50 com doenças de risco. Reconhece, no entanto, que houve a necessidade de fazer algumas alterações ao plano de vacinação devido à falta de vacinas.



Lacerda Sales defende que a franca cooperação entre o poder central e o poder local tem sido essencial para se conseguir os melhores resultados no combate à pandemia.