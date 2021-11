Covid-19. Governo garante que haverá reforço de meios para a terceira dose

"Hoje foi o dia em que vacinámos mais gente com a terceira dose, vacinámos mais de 42 mil pessoas", adiantou.Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao centro de vacinação em Mafra, António Lacerda Sales reconheceu que "o número de elegíveis mais do que duplicou", em virtude das novas orientações dadas pela Direção-Geral da Saúde.

Há agora "mais 1,8 milhões de pessoas para vacinar" além das que já estavam inicialmente previstas até 19 de dezembro, admitiu.





Nesta visita ao centro de vacinação, Lacerda Sales pediu maior adesão da população à dose de reforço contra a Covid-19.





Também a partir de Mafra, o coronel Carlos Penha Gonçalves, coordenador do Plano de Vacinação, admitu este sábado em resposta aos jornalistas que as alterações ao processo de vacinação da dose de reforço contra a Covid-19 exigem uma reorganização interna e mais meios no terreno.