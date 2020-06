Covid-19. Governo cria regime de contraordenações para quem violar regras

Foto: António Cotrim - Lusa

O primeiro-ministro anunciou esta tarde a criação de uma regime de contraordenações para quem violar as regras estabelecidas no âmbito da pandemia de covid-19, como ajuntamentos ou consumir bebidas alcoólicas na rua, podendo as multas chegar aos 500 euros.