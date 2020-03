Covid-19. Governo dá parecer favorável ao decreto que declara estado de emergência

De acordo com António Costa, o país encontra-se numa situação inédita dentro do quadro de vigência da Constituição da República de 1976 mas que Portugal não vai parar e que a democracia não vai ser suspensa.



%u201CCom a declaração do estado de emergência a democracia não será suspensa. Continuaremos a ser uma sociedade aberta, de cidadãos livres, ou seja, de cidadãos que são responsáveis por si e pelos outros%u201D.



Garantindo que todos os cidadãos são neste momento responsáveis por si e por todos os outros, António Costa anunciou que a grande prioridade da declaração do estado de emergência será prevenir e combater a pandemia.



"As cadeias de abastecimento de bens essenciais vão continuar a ser assegurados e serviços essenciais vão continuar a ser prestados", declarou o primeiro-ministro, lembrando todos os cidadãos que se encontram numa situação de risco.



"O Conselho de Ministros, amanhã, terá de apreciar as medidas a tomar se a Assembleia da República aprovar a proposta de decreto presidencial".



António Costa avisou também que já foi pedida a todas as autoridades de saúde do país uma base técnica e científica para que o Governo continue a tomar as medidas adequadas para combater a pandemia.



"Decisores políticos têm de continuar a agir com base na informação técnica e científica adequada. Vai-se adoptar a cada momento as medidas essenciais e necessárias para sacrificar o que tiver de ser sacrificado para salvar esse bem maior que é a saúde pública", afirmou o primeiro-ministro.