Covid-19. Governo duplica lista de voos essenciais para Portugal

No Conselho de Ministros desta quinta-feira, o Governo aprovou as regras de tráfego aéreo que entrarão em vigor a partir do próximo dia 1 de agosto. De acordo com o despacho, a lista de países externos à UE que podem ter ligações aéreas regulares com Portugal foi duplicada. Os testes à Covid-19 são obrigatórios e caso um passageiro estrangeiro se recuse a fazer o teste, a sua entrada no país será negada.