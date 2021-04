Covid-19. Governo pediu estudo de regras para quando população com mais 60 anos estiver vacinada

O anúncio foi feito no final da reunião do Conselho de Ministros de hoje, na qual se decidiu que o continente vai avançar para o próximo passo de desconfinamento, depois de ter sido decidido pelo Presidente da República não renovar o estado de emergência.

"O Governo solicitou à equipa da professora Raquel Duarte e Óscar Felgueiras, que nos deram o apoio técnico no desenho deste programa de desconfinamento, que preparem agora o conjunto de regras que deve vigorar em todo o país a partir do momento em que toda a população com mais de 60 anos esteja vacinada, o que contamos que aconteça no final do mês de maio", adiantou António Costa aos jornalistas.

O objetivo, de acordo com o chefe do executivo, é "readaptar de novo as regras" que foram definidas "há mês e meio àquilo que é a nova situação de risco da pandemia num quadro em que as faixas etárias que têm sido de maior risco tenham alcançado um nível de imunização vacinal".

"Até lá temos de continuar todos com a nossa disciplina de máscara, higiene, distanciamento e evitar a todo o custo os contactos desnecessário", defendeu.