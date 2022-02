Covid-19. Governo pode anunciar esta quinta-feira o alívio das restrições

No nível 1 deixa de haver limitações no trabalho e no acesso a estabelecimentos comercias, bares e discotecas.



O certificado digital ainda pode ser exigido, por exemplo, no acesso a determinadas profissões. Mas no nível zero isto deixa de ser necessário.



As máscaras para já deverão manter-se, sobretudo em espaços interiores, mas no nível zero deixam também de ser obrigatórias.



A testagem passa para já a ser seletiva, e deve aplicar-se apenas em casos muito específicos.



Portugal só deverá passar ao desejado nível zero da pandemia se registar menos de 20 óbitos por milhão de habitantes e se a ocupação nas unidades de cuidados intensivos for inferior a 170 camas.