Covid-19. Governo pode fechar praias por incumprimento dos requisitos de lotação

Foto: Reuters

Se uma praia estiver com mais pessoas do que o aconselhado durante vários dias, pode vir a ser encerrada. A medida consta do decreto-lei sobre a utilização das praias em tempo de pandemia que ainda não foi publicado. A revelação foi feita esta tarde pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.