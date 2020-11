Covid-19. Governo pondera dividir em três escalões gravidade dos concelhos

O Governo pode vir a criar uma nova escala de gravidade de concelhos. A concretizar-se podem surgir três patamares: O mais ligeiro entre os 240 e os 480 novos casos por 100 mil habitantes, o segundo entre as 480 e as 960 novas infeções. Acima disso estará o patamar mais grave. As medidas tendem a ser tão mais severas quanto mais grave for a taxa de contágio dos concelhos.