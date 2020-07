Covid-19. Governo quer que Irlanda tire Portugal da lista de destinos não seguros

A lista irlandesa é estabelecida segundo o critério do número de casos de covid por 100 mil habitantes.Entrevistado pela jornalista da Antena 1 Natércia Simões, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva,dá conta de que os diplomatas portugueses têm estado a trabalhar para que Portugal entre na lista irlandesa dos destinos seguros.O ministro dos Negócios Estrangeiros explica que está a dar todas as informações ao Governo do britânico para que Portugal possa entrar na lista britânica de destinos seguros.