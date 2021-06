Covid-19. Governo quer travar cadeias de transmissão com limitações na AML

Foto: José Coelho - Lusa

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde salientou sábado que as limitações de circulação impostas à Área Metropolitana de Lisboa (AML), devido à pandemia, visam inibir as atuais cadeias de transmissão, numa zona de muita população e mobilidade.