Covid-19. Governo Regional da Madera encerra os portos e inicia controlo de temperatura nos aeroportos

A Madeira vai ser a primeira região portuguesa a medir a temperatura aos passageiros nos aeroportos. A medida entra em vigor na segunda-feira. O presidente do governo regional da Madeira explicou que as medidas anunciadas vão ser revaliadas no final do mês. Miguel Albuquerque garantiu também que o abastecimento da ilha está assegurado.