Covid-19. Governo ultima plano de desconfinamento gradual

Na quarta-feira, o ministro de Estado e da Economia,, no final de uma reunião da Concertação Social,, embora adiantando que o executivo ainda não sabe quais, porque "quer decidir de forma segura e informada, com base nas auscultações que tem feito".Num comunicado conjunto dos ministérios da Educação, do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, o Governo adiantou esta noite que irá realizar testagem para a Covid-19 "em todos os estabelecimentos de ensino e de apoio à infância", visando um regresso "mais seguro" às aulas presenciais.Em contraponto, no entanto,, tendo como consequência uma rápida subida dos contágios.Na direção do PS defende-se que, de forma a permitir que se tomem medidas localizadas em relação a eventuais surtos de âmbito regional ou que atinjam um conjunto específico de municípios - uma possibilidade que já foi admitida há 15 dias pelo primeiro-ministro.

Ameaças mantêm-se



Apesar de os números indicarem uma progressiva melhoria do país na contenção da Covid-19, na segunda-feira, após a reunião do Infarmed, a ministra da Saúde, Marta Temido, alertou para a existência de "três ameaças".O risco de transmissibilidade, segundo a ministra da Saúde, "atingiu o valor mínimo de 0,61 em 10 de fevereiro" e entrou numa trajetória de aumento: "É um sinal ao qual temos de estar atentos", disse.Na segunda-feira, durante a última reunião, no Infarmed, em Lisboa, dois dos especialistas convidados, Óscar Felgueiras (matemático) e Raquel Duarte (pneumologista), propuseram um plano de desconfinamento por etapas, se a situação epidémica se mantiver controlada e caso se faça sempre uma avaliação a cada duas semanas.Na mesma reunião, o grupo de trabalho de Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, apresentou uma matriz de análise da situação epidemiológica em que uma incidência cumulativa a 14 dias acima de 240 casos por 100 mil habitantes deve levar a medidas mais duras.Caso se esteja abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes - o nível em que o país se encontra atualmente -, permite-se a abertura gradual de um conjunto de atividades.

Na proposta apresentada ao Governo, a prioridade é a reabertura das escolas, começando pelas creches e pré-escolar. Já no comércio, o único alívio proposto diz respeito às vendas ao postigo, mantendo-se nesta fase o recolher obrigatório noturno, com encerramento a partir das 21h00, e também aos fins de semana a partir das 13h00.





c/ Lusa