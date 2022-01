Covid-19. Grupo de apoio técnico aconselha fim do isolamento para contactos de alto risco

O isolamento deve passar de 10 para 5 dias e o isolamento dos contactos de alto risco deve mesmo acabar, para quem está vacinado. As propostas do grupo de aconselhamento do Ministério da Saúde já foram entregues à ministra da Saúde Marta Temido.