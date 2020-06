Covid-19. Grupo de cidadãos lança manifesto "Salvar o SNS - estamos do lado da solução"

O manifesto, com o título "Salvar o SNS -- estamos do lado da solução", tem duas dezenas de signatários que "avaliam positivamente a resposta pública à (pandemia de) Covid-19", mas estão "preocupados com a situação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e empenhados em contribuir para encontrar soluções", lê-se no documento a que a agência Lusa teve acesso.No entanto, sublinha, "".Os signatários reconhecem ainda "o reforço financeiro da Saúde no OE 2020", mas consideram que "este não apaga a diferença da despesa total em Saúde face ao PIB ou per capita quando comparada com outros países da OCDE".

Medidas que devem ser tomadas

O manifesto enumera várias medidas que os signatários consideram urgentes como "o reforço do investimento em recursos humanos e equipamentos, com prioridade para as regiões de maior carência, em obediência a um plano de emergência (ARSLVT e Algarve)".", defendem.Reconhecendo "o grande impulso" que os Cuidados de Saúde Primários (CSP) têm tido desde 2006, propõem que haja "uma transição assistencial" de modo a resolverem cerca de 40% das urgências hospitalares, "desde que equipados nesse sentido e que sejam eles a base da saúde dos portugueses, na concretização do princípio de que todos os cidadãos têm de ter acesso a um médico de família".O manifesto é divulgado na próxima terça-feira, no anfiteatro do Infarmed, numa conferência que começará com uma intervenção do pneumologista Filipe Froes sobre a pandemia, seguida de intervenção de Isabel do Carmo, médica endocrinologista, que apresentará o documento.