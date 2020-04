Covid-19. Grupo NOV em “lay-off” nos setores do turismo, automóvel e construção

Em carta enviada aos trabalhadores o presidente da comissão executiva assume que a pandemia afetou "de forma diferenciada" os vários negócios do grupo, pelo que as medidas tomadas variam de setor para setor.



Joaquim Paulo Conceição refere que, face ao contexto difícil, são necessárias ações para resistir "às restrições económicas e financeiras" e "assegurar a sustentabilidade do grupo", que já sente "crise de liquidez".



Setores atingidos



A medida abrange praticamente todos os funcionários que trabalham no comércio de viaturas, ficando alguns da área do pós-venda em regime parcial.



Nas unidades turísticas do Grupo NOV, que estão "praticamente desertas", os colaboradores entram em ‘lay-off', exceto os que asseguram a manutenção e segurança.



Os trabalhadores da construção civil também param a partir desta quinta-feira, mantendo-se no ativo os que estão "envolvidos nas obras em curso".



O Grupo NOV opera também na indústria, comunicação e ambiente, áreas em que a comissão executiva considera não haver, no momento, necessidade de suspender a atividade.



A medida agora tomada pode ser renovada "até três meses", informa Joaquim Paulo Conceição, mas também pode ser suspensa antecipadamente caso "existem circunstâncias que retomem ou incrementem a atividade".