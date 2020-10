Covid-19. Há 381 surtos ativos no país

"Muitos dos casos confirmados até ao momento e ainda ativos estão associados a surtos. Havia 381 surtos no país de acordo com a Direção-Geral da Saúde", afirmou Marta Temido na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus.

Segundo a ministra, existem 138 surtos na região Norte, 49 no Centro, 154 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 19 no Alentejo e 21 no Algarve.

Portugal registou hoje mais 12 mortos relacionados com a covid-19 e 1.394 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, em março, este é o segundo maior número de casos de infeção. O maior foi em 10 de abril, com 1.516.

Portugal já registou 2.062 mortes e 83.928 casos de infeção, estando hoje ativos 29.700 casos, mais 735 do que na quinta-feira.

Na conferência de imprensa, Marta Temido afirmou que 97,3% dos casos ativos estão em casa e 2,7% dos doentes com covid-19 estão internados.

Segundo a ministra, 811 doentes estão internados, 125 dos quais em unidades de cuidados intensivos.

A governante disse ainda que a taxa de letalidade é de 2,5% na população em geral e de 13% nas pessoas acima dos 70 anos.