Covid-19. Há 44 surtos em lares de idosos, indica Governo

"Em termos do número de surtos, o número tem sido estável ao longo dos últimos dois meses. Neste momento, temos 44 surtos em lares", precisou, Ana Mendes Godinho, na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

A ministra afirmou que se tem procurado "permanentemente que exista uma partilha das informações e das recomendações".

Ana Mendes Godinho esclareceu que as pessoas que visitam os lares de idosos podem fazer um autoteste de diagnóstico à covid-19 "desde que realizado no momento e em frente a um funcionário da instituição", permitindo esta medida uma simplificação de procedimentos e uma garantida de proteção.

A governante disse ainda que está a decorrer o programa de testagem preventiva aos funcionários de lares de idosos, uma iniciativa que tem cerca de um ano.

Segundo a ministra, este programa permitiu evitar, desde o início e até ao momento, "mais de 1.050 surtos em lares de idosos face à deteção de casos nestes testes preventivos que têm sido feitos de forma massiva".

