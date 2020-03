Covid-19. Há casos em que são administrados anti-virais para o VIH e anti-inflamatórios para a malária

No Hospital Dona Estefânia há já dois os casos de doentes recuperados com Covid-19. Portugal está a seguir os protocolos dos países com um maior número de infetados. Estão a ser tratados alguns doentes com anti-virais usados em doentes com VIH e anti-inflamatórios para a malária.