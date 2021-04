Covid-19. Há professores do Ensino Superior a recusar dar aulas presenciais entre críticas à falta de vacinação

Mariana Gaio Alves, presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, revela na RTP que há vários casos de professores que se têm recusado a dar aulas presenciais quando consideram não estarem reunidas as condições de segurança no que toca à pandemia. Foi convocada uma greve para permitir esses casos, e um dos motivos invocados é a falta de vacinação. O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas responsabiliza o Ministro do Ensino Superior pela exclusão de docentes e não-docentes da Vacinação contra a Covid-19.