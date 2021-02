Covid-19. Hospital Amadora-Sintra envia 20 doentes para Hospital S. João e Hospital de Gaia

O hospital Amadora-Sintra transferiu mais vinte doentes para duas unidades hospitalares do norte do país. Quinze foram para o hospital de São João, no Porto, e cinco para o hospital de Gaia. Ao todo, são já cento e vinte e dois os doentes transferidos, no espaço de uma semana.