Covid-19. Hospital de São João está a atingir o limite da capacidade de resposta

O repórter Nuno Amaral percorreu os corredores do serviço do São João, unidade onde são tratados utentes com o novo coronavírus.



A aproximar-se da linha vermelha, o Hospital de São João, no Porto, entrou há duas semanas no nível três do plano de contingência. O dilema é atender e tratar os doentes covid e não-covid, sem adiamentos.



Esta segunda-feira, o São João tinha 95 pessoas infetadas pelo novo coronavírus internadas, 25 em cuidados intensivos.



Especialistas e enfermeiros dizem estar mais serenos, mais preparados, depois da primeira onda da pandemia. A ventilação artificial é agora um recurso usado apenas em casos limite.



O hospital preparou-se para esta segunda vaga, adaptou alguns serviços, alargou outros. A geografia interna adapta-se à procura, mas há um limite, a tal linha vermelha que esbarra com a falta de recursos humanos.



O repórter Nuno Amaral visitou a unidade de medicina intensiva e ouviu médicos e enfermeiros pedirem mais profissionais e um aviso: os hospitais apenas tentam tratar a pandemia. O combate ao novo vírus faz-se por todos no dia a dia.