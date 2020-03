Covid-19. Hospital do SAMS encerra devido a doentes e profissionais infetados

Foto: DR

O SAMS, serviço de saúde dos bancários, decidiu encerrar todos os serviços, incluindo o hospital, em Lisboa. Uma medida justificada com os casos de infeção com o novo coronavírus em doentes e profissionais de saúde. Rui Riso da direção do SAMS explica que o encerramento do hospital está relacionado com os desenvolvimentos dos últimos dias.