Covid-19. Idosos com mais de 80 anos e residentes em lares com prioridade na terceira dose

Tiago Petinga - Lusa

A administração da terceira dose da vacina contra a covid-19 inicia-se na próxima semana, com prioridade às pessoas com 80 e mais anos e utentes de lares e de cuidados continuados, anunciou hoje a diretora-geral da Saúde.