Covid-19. Idosos de lar em Vila Real transferidos para o Porto

Rui Santos adiantou que os restantes cerca de 60 utentes da instituição vão ser encaminhados para o hospital militar de Braga, que está entregue à Cruz Vermelha.O autarca referiu que o processo está a ser operacionalizado e que a transferência dos utentes deverá ocorrer durante a manhã desta quarta-feira.A reportagem da RTP registou o sucedido e as preocupações do autarca.A confirmação da transferência foi dada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que fez a articulação com os ministérios da Saúde e da Defesa.A Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Marão e Douro Norte determinou o isolamento profilático dos restantes 59 utentes e 50 profissionais, incluindo um funcionário que aguarda resultado do teste que foi realizado pelo INEM.