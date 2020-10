Covid-19. Idosos transferidos para base aérea de Beja

Já foram transferidas para a Base Aérea de Beja as 54 idosas do lar Mansão de S. José. Nesta instituição 106 pessoas testaram positivo ao novo coronavírus. Em Alvaiázere, no distrito de Leiria, há 40 infetados que pertencem à Associação da Casa do Povo de Maçãs de Dona Maria.