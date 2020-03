Covid-19. Igreja recomenda dar a hóstia na mão

Quanto às celebrações da Páscoa, que incluem tradições como o beijo na cruz, a Igreja Católica revela que, por enquanto, não existe um plano específico para esse período.



O surto de coronavírus já levou também ao cancelamento de vários grupos de peregrinos que tinham viagem marcada para Fátima.



O Santuário informa que foram anuladas as reservas de fiéis provenientes de Itália, Coreia do Sul, Brasil e Guatemala.



Quanto ao Papa Francisco, que tem cancelado todas as aparições públicas, devido a uma gripe, as análises ao sumo pontífice deram negativo para coronavírus.



Francisco, de 83 anos, não está infetado. É o que adianta esta manhã, o jornal italiano Il Messagero.