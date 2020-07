Covid-19 Inquérito Serológico Nacional. 44 por cento dos infetados sem sintomas

Foto: Hugo Delgado - Lusa

44 por cento das pessoas com anticorpos contra o novo coronavírus não referiram qualquer sintoma anterior de covid-19. Este é um dos resultados agora divulgados do Primeiro Inquérito Serológico Nacional COVID-19 que vai ser conhecido na integra esta tarde.