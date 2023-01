Covid-19. INSA detetou "algumas dezenas" de casos da linhagem XBB da variante Ómicron

, explicou à Lusa o investigador do INSA João Paulo Gomes.De acordo com o especialista, que coordena o estudo sobre a diversidade genética do SARS-CoV-2 em Portugal,. Todavia, o mais prudente será “aguardar pela sua evolução de frequência em múltiplos países para se perceber o seu real impacto epidemiológico".Para João Paulo Gomes,A variante XBB.1.5 é uma recombinante de duas sublinhagens da BA.2 e foi originalmente identificada em outubro de 2022, tendo já sido detetada em 29 países.

XBB.1.5 já representa 40% dos casos nos EUA

The superior growth advantage of XBB.1.5 has been well-documented by many colleagues @JPWeiland @LongDesertTrain @EricTopol. Here I'll add some experimental data:

1) XBB.1.5 is equally immune evasive as XBB.1, but

2) XBB.1.5 has a much higher hACE2 binding affinity. 1/ pic.twitter.com/jsk7gcyfu4 — Yunlong Richard Cao (@yunlong_cao) December 28, 2022

Esta sublinhagem começa a ser motivo de preocupação nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido, uma vez que tem uma capacidade de propagação muito superior às restantes variantes encontradas até agora.Na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde confirmou que estava a avaliar o risco da nova XBB.1.5, que está a propagar-se rapidamente em vários países, como os EUA, onde já representa cerca de 40 por cento dos casos de covid-19.Numa videoconferência, o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a organização "está a acompanhar de perto e a avaliar o risco" desta subvariante, que "se propaga rapidamente", e "informará de acordo" com os novos dados que forem obtidos.A líder técnica da OMS na resposta à covid-19, Maria Van Kerkhove, foi mais longe e afirmou, na videoconferência de imprensa, que, clarificou Van Kerkhove.Estima-se que as sublinhagens XBB e XBB.1.5 representem 44,1 por cento dos casos de covid-19 nos Estados Unidos na semana última semana, de acordo com dados dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA. Já foi, contudo, detetada em 28 outros países.De acordo com a explicação do investigador Yunlong Richard Cao, da Universidade de Pequim, a grande capacidade de contágio desta subvariante pode explicar-se por uma mutação – a F486P – quePara já a OMS não tem dados claros sobre a gravidade ou do quadro clínico de pessoas infetadas com esta subvariante, mas os responsáveis também adiantam que não há indicação alguma de que se tenham registados casos de mais graves. A preocupação maior é relativa ao aumento de transmissibilidade., disse Van Kerkhove, referindo-se às vacinadas, tratamentos e medidas de prevenção.Os virologistas concordam, ainda assim, que o aparecimento e alta transmissão da nova subvariante não significa que haja uma nova crise na pandemia, visto que se espera o aparecimento de novas variantes à medida que o vírus se vai disseminando.

"Não há razão para pensar que a XBB.1.5 é mais preocupante do que outras variantes que estão em constante mutação", explicou o professor Andrew Pollard, diretor do Oxford Vaccine Group, citado pela Reuters.