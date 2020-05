Covid-19 interrompe inicio de ano positivo na Madeira

Foto: Reuters

A crise do coronavírus na Madeira veio interromper um início de ano muito positivo para o turismo regional.

Com o encerramento dos hotéis do alojamento local e da restauração, mais de vinte por cento da economia local parou. Mas a região já estuda medidas para a retoma.



O mercado nacional e local são, para já, as apostas de curto prazo.



Reportagem de Filipe Ramos.