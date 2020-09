Covid-19. ISS a trabalhar para conseguir "máximo de elementos" para brigadas dos lares

A ministra da Saúde garantiu esta tarde que o Instituto de Segurança Social (ISS) "está a trabalhar" para conseguir recrutar "o máximo de elementos" para as brigadas distritais de intervenção rápida de apoio a lares com surtos de covid-19.