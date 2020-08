Covid-19. Julho foi o mês com número record de testes

O Governo quis provar com números que a estratégia continua a ser testar, testar, testar. Desde o inicio da pandemia Julho foi o mês recorde nos rastreios à covid-19.



Há menos os casos graves, o número de internamentos diminuiu. 68,5% dos 167 novos infetados são da Região De Lisboa e Vale do Tejo.Uma pessoa com covid-19 morreu nas últimas 24 horas. A aplicação stayaway covid é mais uma forma de combater a pandemia. Informa sobre contactos de proximidade com doentes. Muito em breve ficará disponível para todos.



Quanto à realização de testes de diagnóstico nas escolas a Direção-Geral da Saúde sublinha que a avaliação deverá ser feita caso a caso.