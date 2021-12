Covid-19. Laboratórios estão a enfrentar corrida aos testes

Os laboratórios estão a enfrentar uma corrida aos testes. Em Lisboa já só há vagas para PCR a partir de 4 de janeiro, e em alguns laboratórios só mesmo depois do dia 10. No Porto as marcações já chegam ao dia 4 de Janeiro e os laboratórios Germano de Sousa falam em "avalanches autênticas".