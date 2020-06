Covid-19. Lisboa concentra cerca de 75% dos novos casos

Olhando para a distribuição por regiões, constata-se que no norte o total de infetados desde o início da pandemia ascende a 17.242. Registaram-se aí nas últimas 24 horas seis novos casos.



No Centro foram detetados 11 novos casos, elevando o total na região para 3966.



Em Lisboa e Vale do Tejo o número de infetados total é de 16.537. Um terço deste número, mais de 5500, foram registados desde o início deste mês.



No Alentejo, dada a situação em Reguengos de Monsaraz, registaram-se 59 novos casos, fixando o total em 363, o mais baixo no continente.



No Algarve há 19 novos casos, também com o surto de Lagos a contar para estes dados, num total de quase 500 infetados.



Há este sábado um óbito a registar no país.



Os cinco concelhos mais afetados da Área Metropolitana de Lisboa somam quase duas centenas de positivos.



Na próxima segunda-feira os presidentes de câmara dos cinco concelhos mais afetados reúnem-se com o primeiro-ministro para avaliar a situação.