Covid-19. Madeira com mais um caso confirmado eleva para 98 notificados

"Hoje (domingo) há um novo caso positivo a reportar, tratando-se de um viajante testado à covid-19 no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira", referiu o boletim epidemiológico da situação da pandemia no arquipélago da Madeira.



O Instituto da Administração da Saúde adiantou que, "além deste caso, foi identificado mais um viajante, que fez teste no contexto desta operação de rastreio e cuja situação se encontra em estudo pelas autoridades de saúde”.



O viajante “permanece em isolamento no domicílio, análises laboratoriais e a investigação epidemiológica estão em curso", acrescentou o documento.



"No total, a região regista 98 casos confirmados de covid-19, dos quais 93 são casos recuperados e cinco são casos ativos", realçando que estes "consistem em casos importados, identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de Covid-19 do Aeroporto da Madeira".



"Três têm residência na região e dois são não residentes. Apenas um doente encontra-se ainda na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde realizou os testes confirmatórios", explicou.



Até 12 de julho, foram contabilizadas na região 1.555 notificações de casos suspeitos de covid-19, das quais 1.457 não se confirmaram.



"À data, 7.378 pessoas estão identificadas e acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso a uma aplicação MadeiraSafeToDiscover, 3.638 destas pessoas estão em vigilância ativa", referiu o boletim.



No que respeita ao total de testes à covid-19 realizados na Madeira, foram processadas 29.637 amostras (até ao fim de sábado) e ,no contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 5.157 colheitas para teste à covid-19 realizadas no local (até às 17:30 de hoje).