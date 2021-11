Covid-19. Madeira entra em contingência com máscara obrigatória

O responsável explicou que os testes rápidos, que são gratuitos, podem agora ser realizados de sete em sete dias e são obrigatórios para "acesso a qualquer evento".



"Para exercer ou frequentar atividades ou eventos no setor público e privado -- desporto, restaurantes, hotéis, cabeleireiros, ginásios, bares e discotecas, [recintos] culturais, cinemas, atividades noturnas, jogos, casinos e outras atividades sociais similares -- devem estar vacinados e testados, com teste rápido antigénio, com periodicidade semanal", explicou.



A medida faz parte de um conjunto de novas restrições para contenção da covid-19 na Madeira, anunciadas hoje em videoconferência pelo presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), quando o arquipélago, com cerca de 251 mil habitantes, sinaliza 436 casos ativos de covid-19, num total de 12.804 confirmados desde o início da pandemia, e 84 óbitos associados à doença.



Miguel Albuquerque indicou que a apresentação conjunta do certificado de vacinação e do teste antigénio só não é obrigatória para acesso a supermercados e locais de culto religioso, onde basta apresentar um dos documentos.







o presidente do governo regional madeirense frisou que as medidas visam evitar um impacto negativo nas viagens para o arquipélago, depois da região ter voltado a integrar a lista vermelha da União Europeia, apesar de considerar que a situação actual é "muito diferente" de anteriores fases, devido à vacinação.