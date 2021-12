Covid-19. Madeira registou mais quatro mortes

Segundo uma nota divulgada pelo gabinete do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, as vítimas são três homens, com 60, 84 e 88 anos, e uma mulher, de 77.

Estas pessoas morreram no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e tinham comorbilidades associadas.

Os dados divulgados na quinta-feira pela Direção Regional de Saúde referiam que a região tinha registado 88 novos casos e 780 situações ativas.

Entre segunda-feira e hoje, a Madeira reportou 12 mortes associadas à covid-19.

Segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje, Portugal somou mais 21 mortes.

A DGS indicou que destes óbitos, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro, quatro no Algarve, três no Norte, uma no Alentejo e três na Madeira.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.