Covid-19. Mães devem decidir como mantêm contacto com recém-nascido

Para a neonatalogista, que foi entrevistada no, a importância do contacto inicial entre mãe e filho é essencial pois só traz benefícios para os dois. Isto, claro, que num contexto de uma mãe assintomática, apesar de positiva.Em relação ao aleitamento materno, Teresa Tomé recorda que vírus não se encontrava no leite materno, recorda que a transmissão entre mãe e filho se pode dar por contacto, e realça a importância do uso da máscara e da desinfeção.





As novas orientações divulgadas ontem pela Direção-Geral da Saúde determinam que as mães passam a poder pegar nos filhos ao colo e amamentar desde que usem máscara cirúrgica, e façam uma rigorosa desinfeção dos seios e do tronco.