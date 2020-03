Covid-19: MAI responde à Madeira que decisão de fecho de aeroportos é do Governo

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O ministro da Administração Interna respondeu domingo ao Governo da Madeira, que exigiu o encerramento imediato dos aeroportos da Região Autónoma devido à pandemia de Covid-19, que essa é matéria da competência do Governo da República.