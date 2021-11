Covid-19. Mais 1023 casos e cinco mortes registadas em Portugal

Este é o quinto dia consecutivo com mais de mil infeções.







De acordo com o boletim, há mais 18 doentes internados em enfermaria e dois em unidades de cuidados intensivos (UCI). No total, estão atualmente internados 341 doentes, dos quais 64 em UCI.





Do total de novos casos, 410 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 231 na região centro, 224 no norte, 73 no Algarve e 26 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 53 infeções na Madeira e seis nos Açores.





Relativamente aos óbitos, dois foram reportados em Lisboa e Vale do Tejo, um no norte, um no Algarve e outro na Madeira.





O relatório da Direção-Geral da Saúde confirma ainda mais 371 recuperações, aumentando o total para 1.045.668. Há ainda mais 647 casos ativos (33.686 no total) e 784 contactos em vigilância (24.860 no total).







Desde que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, já foram confirmadas 1.097.557 infeções e 18.203 mortes.