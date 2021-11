Covid-19. Mais 1.289 casos e nove mortos em Portugal

Nas últimas 24 horas, foram reportados mais 1.289 infeções pelo Sars-CoV-2 e nove vítimas mortais devido à Covid-19. Há ainda a registar mais 387 casos ativos e 253 contactos em vigilância. Registam-se também mais 893 recuperados da doença desde ontem.





Lisboa e Vale do Tejo reportou o maior número de casos: mais 461 do que ontem. Segue-se a região Norte com 369 novos casos, o Centro com 301, o Algarve com 88 e o Alentejo com 23. Nos Açores também se contabilizam mais 12 casos e na Madeira mais 35.





Neste momento, estão internados 345 doentes covid, menos 12 do que ontem, e 66 em unidades de cuidados intensivos (menos sete).





Segundo a atualização desta sexta-feira, o R(t) subiu para 1,04 a nível nacional e mantém-se em 1,03 no continente. Já a incidência subiu para 106,1 a nível nacional e 105,6 casos de infeção por cada 100 mil habitantes no continente.