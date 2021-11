Covid-19. Mais 1.693 pessoas com a vacinação completa nas últimas 24 horas

De acordo com a DGS, um total de 8.574.702 foram inoculados até ao momento, sendo que se registaram mais 1.693 pessoas, com a vacinação completa, nas últimas 24 horas.



O relatório da DGS reforça ainda que também já foram administradas mais de 50 mil doses de reforço.



Nas últimas 24 horas, 52.740 pessoas tomaram uma dose de reforço contra a covid-19, perfazendo um total de 1.161.527 vacinados com a terceira ou segunda (no caso da Janssen, da Johnson & Johnson) doses.



A DGS dá conta que mais de 500 mil pessoas que receberam a dose de reforço têm 80 ou mais anos. Um total de 500.196 pessoas com 80 ou mais anos tomaram um reforço da vacina. Na faixa etária dos 70 aos 79 anos, 369.094 já receberam uma dose de apoio e 120.934 entre os 65 e 69 anos.



Mais 18.599 pessoas foram vacinadas contra a gripe, encontrando-se já inoculadas 1.871.583 contra esta doença.



c/Lusa