Covid-19. Mais 17 mortes e 10.066 casos em Portugal

Estão atualmente 1.208 doentes internados, dos quais 82 em unidades de cuidados intensivos, menos três do que no sábado.

Desde o início da pandemia, morreram 21.199 pessoas por covid-19 e houve um total de 3.322.200 casos confirmados.





Há ainda a registar mais 11.203 casos recuperados, num total de 2.832.853 pessoas recuperadas nos últimos dois anos.



O número de casos ativos desceu para 478.148 menos 1.154 do que na véspera.



Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais casos, seguida da região Centro e Norte. Surgem depois o Alentejo, Algarve, Madeira e Açores.