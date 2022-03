Covid-19. Mais 17 mortes e 5606 casos em Portugal

Estão atualmente internados 1.250 doentes, dos quais 81 em unidades de cuidados intensivos, menos um do que no sábado.







Registaram-se 10.959 casos recuperados, fazendo assim diminuir os casos ativos em 5367 doentes. O número de casos ativos é de 472.781.







A incidência nacional é de 1398,1 casos de infeção por cada cem mil habitantes, menor do que o registo anterior (1512,7 casos).



No entanto, o índice de transmissibilidade nacional é agora de 0,84, mais elevada do que o registo de sexta-feira de 0,78.







Já se encontra disponível o Relatório de Situação de hoje, 7 de março. Consulte o relatório completo em https://t.co/K1OkRQycgT

#DGS #Saúde #SNS #COVID19PT #estamoson pic.twitter.com/KUqin71Esn — DGS (@DGSaude) March 7, 2022

Desde o início da pandemia, morreram 21.216 pessoas por covid-19 e houve um total de 3.337.806 casos confirmados.



Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais casos, seguida da região Norte.Desde o início da pandemia, morreram 21.216 pessoas por covid-19 e houve um total de 3.337.806 casos confirmados.