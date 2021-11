Covid-19. Mais 1.751 casos e três mortos em Portugal

Há ainda mais 974 casos ativos, 774 recuperados e 2.698 contacto em vigilância.





Lisboa e Vale do Tejo registou um aumento de 549 casos, no Norte há mais 472, no Centro 461, no Algarve mais 113 infeções e no Alentejo mais 60. Já na Madeira foram registados 57 novos casos e nos Açores mais 39.





Os internamentos continuam a subir, nos últimos dias. Esta sexta-feira, há 411 doentes covid internados em enfermarias (mais 28 do que ontem) e 65 em unidades de cuidados intensivos (mais um).







Quanto à matriz de risco, o R(t), ou índice de transmissibilidade, sobe para 1,15 na globalidade do território nacional e no continente — era de 1,12 na anterior análise.



Já a incidência da covid-19 aumentou para 134,2 casos por 100 mil habitantes no território nacional e 133,3 no continente — na segunda-feira, os valores eram de 125,4 e 124,8 casos, respetivamente.