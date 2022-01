Covid-19. Mais 20 mortos e 35.643 novos casos em Portugal

Segundo dados da Direção-Geral da Saúde revelados este sábado, registaram-se mais 20 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Foram ainda contabilizadas 35.643 novas infeções.







De destacar também o número de doentes recuperados: são mais 31.541 pessoas que foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas.





Quanto aos internamentos, há agora 1388 doentes internados com Covid-19 (mais 35 do que na sexta-feira), sendo que 153 pessoas estão em cuidados intensivos (menos oito).







Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com maior número de novos casos (15.142) e óbitos (13). Segue-se a região Norte, com 12.481 novas infeções e cinco óbitos. Na região Centro há 3.819 novos casos e na Madeira contabilizam-se 1.708 casos de infeção desde sexta-feira.





Na região do Algarve registam-se 1.118 novos casos e dois óbitos, enquanto no Alentejo há 1.085 novos casos. Por fim, os Açores contabilizaram 290 novos casos.