Covid-19. Mais 21 mortes e 13747 casos em Portugal

Desde o início da pandemia, morreram 21.162 pessoas por covid-19 e houve um total de 3.308.438 casos confirmados.



Há ainda a registar mais 6.424 casos recuperados, num total de 2.805.955 pessoas recuperadas nos últimos dois anos.



O número de casos ativos subiu esta sexta-feira para 481.321, mais 7302 do que na quinta-feira.



Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais casos, seguida da região Centro e Norte. Surgem depois o Alentejo, Algarve, Madeira e Açores.